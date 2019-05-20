Türkiye işsizler ve ihtiyaç duyulan iş gücü ikileminde, çalışmayan sayısının gittikçe arttığı bir süreç yaşarken; sektör temsilcileri, ara eleman ve teknik personelde karşılaştıkları büyük sıkıntıyı bugün daha yüksek sesle dile getiriyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir “Sanayide, dünya ile rekabet eden bir teknoloji ve bilgiye sahibiz. Ancak hatlarda çalıştıracak ara eleman bulamıyoruz....



































