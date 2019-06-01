ASLI ENVER, FİNAL YAPAN İSTANBULLU GELİN’E VEDA MESAJIYLA DUYGULANDIRDI
Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin dün akşam 87'inci final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Aslı Enver, duygusal paylaşımıyla diziye veda etti.
O3 Medya'nın yapımcısı olduğu, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Tamer Levent'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 3 yıllık ekran yolculuğunu noktaladı. İstanbullu Gelin'in 87. ve final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Utanmaz Bununu Da Yaptı! İday Bebeğin Adına Sahte Hesap Açıp, Dolandırdılar
- Dolmabahçe Sarayı’Nda 200 Yıllık Bilinmeyen Türbe İlk Kez Görüntülendi
- İzmir’De Mucize Gibi Olay! Silah Tutukluk Yaptı, Mutlu Hayata Tutundu
- Yüzlerinde Maske, Ellerinde Taşlarla Geldiler! 1 Dakikada 150 Bin Tl’Lik Soygun
- Belediye Borçlarına 4 Ay Kesinti Olmayacak
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 6 Saat Aralıksız Pubg Oynayan Çocuk Kalp Krizinden Öldü
- Otomobil Çarpan Kamyonetteki Bebek Yola Fırladı Savruldu
- Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
- Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
- Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar