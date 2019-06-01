Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin dün akşam 87'inci final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Aslı Enver, duygusal paylaşımıyla diziye veda etti.

O3 Medya'nın yapımcısı olduğu, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Tamer Levent'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 3 yıllık ekran yolculuğunu noktaladı. İstanbullu Gelin'in 87. ve final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi....



































