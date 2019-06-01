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Aslı Enver, Final Yapan İstanbullu Gelin’E Veda Mesajıyla Duygulandırdı
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Aslı Enver, final yapan İstanbullu Gelin’e veda mesajıyla duygulandırdı

ASLI ENVER, FİNAL YAPAN İSTANBULLU GELİN’E VEDA MESAJIYLA DUYGULANDIRDI

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin dün akşam 87'inci final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Aslı Enver, duygusal paylaşımıyla diziye veda etti.

Tarih : 01 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Aslı Enver, Final Yapan İstanbullu Gelin’E Veda Mesajıyla Duygulandırdı(6/10)2

O3 Medya'nın yapımcısı olduğu, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Tamer Levent'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 3 yıllık ekran yolculuğunu noktaladı. İstanbullu Gelin'in 87. ve final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi....

















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