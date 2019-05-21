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Aston Martin’in En Hızlı Üstü Açık Modeli Tanıtıldı

ASTON MARTİN’İN EN HIZLI ÜSTÜ AÇIK MODELİ TANITILDI

Aston Martin, tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan, DBS Superleggera Volante'yi tanıttı. 5,2 litre V12 motora sahip model, 0'dan 100 kilometre hıza 3,6 saniyede ulaşabiliyor. İkonik modelin 2019'un 3'üncü çeyreğinde üretilmesi planlanıyor.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 16:00
Puan Ver : Aston Martin’İn En Hızlı Üstü Açık Modeli Tanıtıldı(10/10)6

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, merakla beklenen DBS Superleggera Volante'yi tanıttı. Markanın tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan DBS Superleggera Volante, 5,2 litre motor hacmi ve 725 beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 3,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor....

















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