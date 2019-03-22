Astroloji dünyasının burç yorumcuları Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında 'çalıntı burç yorumu' davası 4 yıldır devam ediyor. Şenay Yangel'in kendi burç yorumlarını Nuray Sayarı'nın birebir kullandığı iddiasıyla manevi ve mali haklara tecavüz suçundan yaptığı şikayet üzerine açılan davada, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi burç yorumlarının eser niteliği taşımadığı için görevsizlik kararı verdi. Davanın gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 'ben de görevsizim' dedi....



































