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Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı’nın ’Çalıntı Burç Yorumu’ Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor

ASTROLOG ŞENAY YANGEL İLE NURAY SAYARI’NIN ’ÇALINTI BURÇ YORUMU’ DAVASINA BAKACAK MAHKEME ARANIYOR

Astroloji dünyasının burç yorumcuları Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında 'çalıntı burç yorumu' davası 4 yıldır devam ediyor. Davaya bakacak mahkeme aranıyor.

Tarih : 22 Mart 2019, 16:10
Puan Ver : Astrolog Şenay Yangel İle Nuray Sayarı’Nın ’Çalıntı Burç Yorumu’ Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor(9/10)5

Astroloji dünyasının burç yorumcuları Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında 'çalıntı burç yorumu' davası 4 yıldır devam ediyor. Şenay Yangel'in kendi burç yorumlarını Nuray Sayarı'nın birebir kullandığı iddiasıyla manevi ve mali haklara tecavüz suçundan yaptığı şikayet üzerine açılan davada, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi burç yorumlarının eser niteliği taşımadığı için görevsizlik kararı verdi. Davanın gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 'ben de görevsizim' dedi....

















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