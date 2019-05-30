ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE SKANDAL GÖRÜNTÜ! BAŞKAN İLGEZDİ’NİN KORUMALARI İŞÇİLERE SALDIRDI
DİSK Genel İş'e bağlı belediye temsilcileriAtaşehir Belediyesi'nde, görev yeri değişikliklerine karşı bildiri dağıttı. İşçi temsilcileri, yasaya aykırı olarak görev yeri değişikleri yapıldığı yönündeki bildirilerini dağıttıkları sırada, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin korumları tarafından darp edildiklerini öne sürdüler.
Kaynak: haberinburada....
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