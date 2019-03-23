ATATÜRK HAVALİMANI’NDAN SON KEZ YAPILACAK TARİHİ UÇUŞA YOĞUN İLGİ VAR
İstanbul Havalimanı'na taşınmaya artık sayılı günler kala, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşa yoğun ilgi var. 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan İstanbul-Singapur uçuşuna olan ilgiden dolayı bilet fiyatları arttı.
Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu büyük ilgi görüyor. Boeing 777 tipi 350 yolcu kapasiteli uçak ile yapılacak tarihi uçuşun hem business hem de ekonomi sınıflarında bilet fiyatları taleplerdeki artış nedeniyle normal günlere göre arttı. Ekonomi sınıfında biletler 3 bin 400 liradan4 bin 786 liraya, business sınıfında ise 12 bin liradan 17 bin liraya yükseldi....
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