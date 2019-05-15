CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık makamının duvarına asılan “Dert dinleyen Atatürk tablosunun“ kaldırılması tartışmaları beraberinde getirdi. Tablonun İmamoğlu'nun ekibi tarafından makam odasından alındığı ortaya çıktı. Belediye binasındaki kamera görüntülerinde, günlerdir tartışma konusu edilen Atatürk tablosu “Maddi değeri yüksek“ denilerek İmamoğlu'nun ekibinde yer alan özel kalem müdür yardımcısı Kubilay Bayrak ve Basın Danışmanı Murat Ongun'un asistanı Burcu Ciner tarafından duvardan indirildi....



































