Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü sunucu Metin Uca, sosyal medya hesabından TKP'den seçime girerek, Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu tebrik etti.

Metin Uca ve Athena Gökhan, geçtiğimiz dönem Ovacık Belediye Başkanı olan, bu seçimde de TKP'den seçime girerek, Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu'nu Twitter'dan tebrik etti.

“ÖRNEK OLMASI DİLEĞİYLE“

Uca, Maçoğlu ile ilgili, “İçtenlikle mutlulukla Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kutluyorum. İlk kez bir komünist, Cumhuriyet tarihinde bilgisi, birkimi, deneyimi ve büyük halk desteği ile kent belediye başkanı olarak göreve başlıyor....



































