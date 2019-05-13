Trabzonspor maçı sonrası yazılı açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, “Futbol kamuoyu Trabzonspor ile oynadığımız iç saha maçının hakemi Halis Özkahya'nın verdiği kararları tartışıyor. Esasında tartışacak bir şey yok. Her şey ortada ve bu kararların tartışılacak bir yanı da yok....



































