ATİKER KONYASPOR’DAN ’SENİN AĞZINI BURNUNU KIRARIM’ TEPKİSİ
Atiker Konyaspor ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hakem Halis Özkahya'nın, Atiker Konyaspor medya görevlisine “Senin ağzını burnunu kırarım“ dediği belirtilmişti. Konya temsilcisinden açıklama geldi.
Trabzonspor maçı sonrası yazılı açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, “Futbol kamuoyu Trabzonspor ile oynadığımız iç saha maçının hakemi Halis Özkahya'nın verdiği kararları tartışıyor. Esasında tartışacak bir şey yok. Her şey ortada ve bu kararların tartışılacak bir yanı da yok....
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