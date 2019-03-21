İspanyol basını Berke'yi Courtois ve Jan Oblak'a benzetirken Atletico Madrid'in uzun süredir genç yıldızı takip ettiğini duyurdu. Sezon başında Manchester City'nin ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen 2. 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ile Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi....



































