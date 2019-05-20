Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde teyzesiyle tartışan şahsın etrafa av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği teyze hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevreye rast gelen ateş eden şahsa müdahale etmek isteyen polisler de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Polisler, saldırıdan yara almadan kurtulurken zanlı gözaltına alındı....



































