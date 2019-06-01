Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş, transfer harekatına da başlıyor. Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek.

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