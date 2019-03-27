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Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Feci Kazayı Görünce Hemen Yaralılara Müdahale Etti

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANDAN TOPRAK BENLİ, FECİ KAZAYI GÖRÜNCE HEMEN YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, partisinin seçim programından dönerken yolda meydana gelen trafik kazasını görünce hemen aracını durdurdu. Doktor olan Benli'nin yaralılara müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Tarih : 27 Mart 2019, 12:00
Puan Ver : Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Feci Kazayı Görünce Hemen Yaralılara Müdahale Etti(5/10)1

İstanbul D-100 karayolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasını gören ve doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli,araçtan savrulan yaralılara hemen müdahale etti. Travma geçiren yaralının dilinin boğazına kaçmaması için büyük çaba veren Benli'nin yaptığı müdahale ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi....

















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