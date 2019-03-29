Cengiz Ünder, Roma'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin hayallerini süslüyor. Corriere dello Sport'un haberine göre birçok takım şimdiden Cengiz için zemin yoklamaya başlarken bu takımlar hakkında da kısa bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada....