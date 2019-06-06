İngiliz basını, Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın 19 yaşındaki milli oyuncu Ozan Kabak ile ilgilendiğini yazdı.

İspanya La Liga ekiplerinin yanısıra İngiltere Premier Lig'in devleri de Alman temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. BBC Sport'un Express gazetesine dayandırdığı habere göre Arsenal, Manchester United ve Tottenham, performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç stoperle ilgileniyor.

Kaynak: haberinburada....