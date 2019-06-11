AVUKAT, ESKİ EŞİNE ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI, SONRA ORTAK HESAPTAKİ PARALARI ALDI
Doktor Hakan Arısan yıllar önce 297 bin dolar tutarındaki hesabına kardeşini, eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini ortak yaptı. Ancak bir süre sonra avukat eşi Müge Öner önce boşanma davası açtı, sonra ortak hesaptaki paraları aldı.
İstanbul'da görev yapan doktor Hakan Arısan, 2008'de özel bankada bulunan 297 bin 989 dolar tutarındaki hesabına kardeşini, eşini ve eşinin anne ile babasını ortak yaptı. Ancak bir süre sonra kendisine boşanma davası açan avukat eşi, doktorun payı dışındaki dört hisseye karşılık gelen 238 bin 391 dolar parayı bankadan çekti. Arısan, ortak hesaptaki paranın bilgisi ve onayı olmadan çekilmesi nedeniyle bankaya ve eski eşine dava açtı....
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