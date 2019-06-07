AVUSTRALYA’DA HOPARLÖRLERE GİZLENMİŞ 840 MİLYON DOLARLIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Avustralya'nın Melbourne Limanı'nda hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Avustralya polisi olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı açıklandı.
Avustralya'nın Melbourne Limanı'nda hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bunun ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor. Polis yetkilileri, Avustralya'da “buz“ adıyla bilinen metamfetaminin Tayland'dan gönderildiğini söyledi....
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