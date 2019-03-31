Türkiye, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlendi. Aydın Yerel Seçim Sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Aydın Yerel Seçim Sonuçları, açılan sandık sayıları ve Aydın adaylarının aldıkları oy oranları belirlenmeye başladı. Aydın ilçelerinin det