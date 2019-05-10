Erzincan merkeze bağlı Ağılözü Köyüne dadanan ayılar yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi. Ayı korkusu saran köylüler, sabaha kadar ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı.

Erzincan'a 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi. Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı. Ayı korkusu saran köylü sakinleri sabaha kadar köyde ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı....



































