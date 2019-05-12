Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında oldukça sert açıklamalarda bulundu. Kocaman, “Kimse uğraşmasın. Ligin adına da boşuna Süper Lig demesinler. Güçlüler Ligi desinler ve herkes rahat etsin.“ de