Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluğun en büyük adaylarından Başakşehir ile deplasmanda kolay bir maç oynamayacaklarını belirterek, “Ama bu demek değil ki postu kolay deldireceğiz, böyle bir şey de olmayacak“ dedi.

Kaynak: haberinburada. ....