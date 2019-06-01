Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aynı noktada 1 saat arayla 2 kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadınlar hastanede yaşam savaşı verirken, vatandaşlar ana yol üzerinde çok sık trafik kazası yaşandığını, bölgeye bir an önce alt ya da üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada....