Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Alanyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un geçmesi bekleniyor.

Sezonun bitmesiyle yeni sözleşme için görüşen taraflar anlaşma sağlayamadı ve Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor serüveni son buldu. Alanyaspor'un teknik direktörlüğü için Erol Bulut ismi öne çıkıyor.

Kaynak: haberinburada....