Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni futbolcu Henrik Mkhitaryan'ın Bakü'deki Avrupa Ligi finalinde oynayabileceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, “Azerbaycan birçok büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ermeni sporcular da bunlara katıldı. Spor ve