Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en önemli bağış organizasyonu olan 'Fener Ol' için taraftarlar ve iş adamları önemli katkılar yaparken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu kampanyaya destek olmayacağı iddia edildi. Ancak bu iddianın asılsız olduğu öğrenildi.

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