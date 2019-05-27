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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticileri ve Taraftarlar Kumpas Davası İçin Silivri’ye Gitti

AZİZ YILDIRIM, FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİ VE TARAFTARLAR KUMPAS DAVASI İÇİN SİLİVRİ’YE GİTTİ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 'Kumpas Davası' için Silivri'ye geldi. Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sarı lacivertli ekibe gönül veren taraftarlar da Silivri'deydi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yöneticileri Ve Taraftarlar Kumpas Davası İçin Silivri’Ye Gitti(8/10)4

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetimden isimler, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12. duruşmasını takip etmek için salona giriş yaptı. Yıldırım'ın yanı sıra, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri'de görülen Kumpas Davası'nın 12....

















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