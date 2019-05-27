Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 'Kumpas Davası' için Silivri'ye geldi. Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sarı lacivertli ekibe gönül veren taraftarlar da Silivri'deydi.