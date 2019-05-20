Aziz Yıldırım ve Fikret Orman'ın ardından Ali Koç da başkan seçilmesinin ilk yılında Galatasaray şampiyonluğu gördü.

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuyla birlikte enteresan bir istatistik de ortaya çıktı....



































