Galatasaray ile adı anılan Babel, Premier Ligde küme düşen Fulham ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından Fulham'a veda etti.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de transfer konusunda geldi. Yönetimin prensipte anlaştığı Ryan Babel, Fulham'a Instagram paylaşımıyla veda ederek teşekkürlerini sundu.

Kaynak: haberinburada....