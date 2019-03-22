Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray gelecek sezon Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurmak istiyor. Yapılan ilk görüşmeler sonrasında Babel, sarı kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktı.

Sezon ortasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel Süper Lige geri dönebilir. Galatasaray ile yapılan ilk görüşmelerde yıldız isim sarı kırmızılı ekibe olumlu yanıt verdi.

Kaynak: haberinburada....