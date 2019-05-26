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Babel’den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş’ı Rahatsız Etmemeli

BABEL’DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI: GİDERSEM BEŞİKTAŞ’I RAHATSIZ ETMEMELİ

Beşiktaş'tan devre arasında Fulham'a transfer olan, takımı küme düştüğü için boşa çıkan ve Galatasaray ile adı anılan Babel'den açıklama geldi. Yıldız futbolcu Galatasaray ile görüştüğünü için ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Babel’Den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş’I Rahatsız Etmemeli(8/10)4

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğini mesaj verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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