BAFRA’DA KURULAN TESİS, TÜM TÜRKİYE’NİN FİDE İHTİYACINI KARŞILAMAYA TALİP
Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisi kuruldu. Başarı oranının çok yüksek olduğunu ifade eden Tesis Müdürü İrem Yoldaş, “Tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek konuma gelebiliriz“ dedi.
Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Japonlara tahsis edilen 288 bin metre karelik alanın 23 bin metre kare alanına kurulan seralarda aşılı ve düz olacak şekilde tüm sebze fidelerinin yetiştirilmesine başlandı. Karadeniz'in en büyük ve bir ilki olan tesisinde incelemelerde bulunan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile birlikte yönetim kurulu ve ziraat mühendisleri tesis hakkında bilgi aldı. Başarı oranının yüksek olduğunu dile getiren Tesis Müdürü İrem Yoldaş, “Tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek konuma gelebiliriz“ dedi....
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