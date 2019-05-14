Ekrem İmamoğlu lehine adaylığını geri çeken Emekçi Hareket Partisi (EHP) destekli bağımsız aday Özge Akman gerekçesini ise “Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyım atamak, bu seçimde seçilenlerin mazbatasına KHK'lı oldukları gerekçesiyle el koymak ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenilemek arasında hiçbir fark yoktur“ sözleriyle açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....