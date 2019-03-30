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Bahar Candan, tek şarkıdan kazandığı parayla ağızları açık bıraktı!

BAHAR CANDAN, TEK ŞARKIDAN KAZANDIĞI PARAYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Bahar Candan, “Ben harcayabileceğim paranın hep daha azını harcadım. Harcamak istesem fazlası da vardı. Aylık giderimiz 40 bin TL'yi buluyor. Dondurma şarkımla 400 bin TL kazanmışımdır.“ dedi.

Tarih : 30 Mart 2019, 01:10
Puan Ver : Bahar Candan, Tek Şarkıdan Kazandığı Parayla Ağızları Açık Bıraktı!(7/10)3

Moda yarışmasındaki performansıyla adını duyuran Bahar Candan, katıldığı canlı yayında aylık gelir ve giderinin ne kadar olduğunu açıkladı.

“PARALI BİR YAŞAMIN PEŞİNDE DEĞİLİM“

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adından söz ettiren Bahar Candan, aylık gider itirafıyla herkesi şaşırttı. Candan, “Ben paralı zengin bir yaşam peşinde değilim, ben kaliteli ve eğlenceli bir hayat yaşamak istiyorum....

















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