BAHÇELİ, BJK PLAKALI ESKİ MODEL OTOMOBİLİNİ MHP’Lİ VEKİLE HEDİYE ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta Ankara turu attığı eski model otomobilini, partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.
Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı.
Kaynak: haberinburada....
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