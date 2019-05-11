MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, “Terör örgütleri demokratik güç birliğinden bahsediyor. PKK'lı caniler devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar. Neymiş 'çok güzel olacakmış', yerin dibine batsın sizin güzeliniz....



































