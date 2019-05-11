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BAHÇELİ, İMAMOĞLU’NUN ’HER ŞEY GÜZEL OLACAK’ SLOGANINI ELEŞTİRDİ: YERİN DİBİNE BATSIN SİZİN GÜZELLİĞİNİZ


Bahçeli, İmamoğlu’nun ’Her Şey Güzel Olacak’ Sloganını Eleştirdi: Yerin Dibine Batsın Sizin Güzelliğiniz
Tarih : 11 Mayıs 2019, 22:30
Puan Ver : Bahçeli, İmamoğlu’Nun ’Her Şey Güzel Olacak’ Sloganını Eleştirdi: Yerin Dibine Batsın Sizin Güzelliğiniz(6/10)2

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, “Terör örgütleri demokratik güç birliğinden bahsediyor. PKK'lı caniler devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar. Neymiş 'çok güzel olacakmış', yerin dibine batsın sizin güzeliniz....

















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