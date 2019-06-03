BAHÇELİ’DEN BAYRAM MESAJI: GÖNÜLLER ALINMALI, DARGINLIKLAR SONLANMALI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli, mübarek damazan ayını geride bırakmanın bir nebze de olsa burukluğunu ve hüznünü yaşadıklarını belirterek, “Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine hamd olsun kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma devridir....
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