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Bahçeli’Den Bayram Mesajı: Gönüller Alınmalı, Dargınlıklar Sonlanmalı
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BAHÇELİ’DEN BAYRAM MESAJI: GÖNÜLLER ALINMALI, DARGINLIKLAR SONLANMALI


Bahçeli’den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı
Tarih : 03 Haziran 2019, 18:20
Puan Ver : Bahçeli’Den Bayram Mesajı: Gönüller Alınmalı, Dargınlıklar Sonlanmalı(8/10)4

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli, mübarek damazan ayını geride bırakmanın bir nebze de olsa burukluğunu ve hüznünü yaşadıklarını belirterek, “Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine hamd olsun kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma devridir....

















Etiketler: Bahçeli’Den  Bayram  Mesajı  Gönüller  Alınmalı  Dargınlıklar  Sonlanmalı    haber

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