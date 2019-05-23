Tunceli Belediye Meclisi, belediye girişindeki Tunceli isminin yazılı olduğu tabelanın 'Dersim' diye değiştirilmesi kararı almıştı. Karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan Tunceli ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir“ dedi.

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