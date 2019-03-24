Gaziantep'te, restoranda kasiyer olarak çalışan kişi, işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı. Mahkeme, işverenin davacıya bin 197 lira bahşiş ve yasal faizi ile 3 bin 722 lira kıdem tazminatı ödemesine hükmetti.