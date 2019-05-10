Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor“ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor“ dedi ve Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlamak için Rusya ile birlikte elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: haberinburada. ....