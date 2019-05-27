BAKAN AKAR, YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN NE ZAMAN YASALAŞACAĞINI AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni askerlik sistemi bayram öncesi yasalaşabilir.“ dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Akar, “Şu an Meclis'te. Arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarla temaslarını sürdürüyor....
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