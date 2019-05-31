Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Ruslarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, “Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanıile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın veateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler,konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz....



































