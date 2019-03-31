Oy kullanma işleminin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, “Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz