Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi rakamlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Albayrak, “Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor.“ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sanayi üretimi rakamalarını değerlendirdi. Albayrak konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Kaynak: haberinburada. ....