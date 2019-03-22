Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18. 00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

Kaynak: haberinburada....