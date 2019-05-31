Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını ve vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleşti