Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde konuştuğu esnada apartmandan gelen 'dede' sesleri üzerine konuşmasına ara verdi. Bakan Çavuşoğlu 'Dede' diyen çocuğa dönerek, “Ben o kadar yaşlı mıyım. Sen 'Tayyip Dede' demek istedin galiba“ dedi....



































