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Bakan Kurum çözemediği matematik sorusu için eşinden yardım aldı

BAKAN KURUM ÇÖZEMEDİĞİ MATEMATİK SORUSU İÇİN EŞİNDEN YARDIM ALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taziye ziyareti sırasında üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerle soru çözdü. Bakan Kurum, zorlandığı bir matematik sorusunu Matematik öğretmeni eşinden yardım alarak çözdü.

Tarih : 08 Haziran 2019, 17:20
Puan Ver : Bakan Kurum Çözemediği Matematik Sorusu İçin Eşinden Yardım Aldı(5/10)1

Bakan Kurum Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sırasında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir restorandaki ikiz çalışanlarla sohbet eden Kurum, onlarla fotoğraf çektirdi....

















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