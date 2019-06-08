Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taziye ziyareti sırasında üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerle soru çözdü. Bakan Kurum, zorlandığı bir matematik sorusunu Matematik öğretmeni eşinden yardım alarak çözdü.

Bakan Kurum Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sırasında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir restorandaki ikiz çalışanlarla sohbet eden Kurum, onlarla fotoğraf çektirdi....



































