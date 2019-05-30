BAKAN KURUM: ENGELLİLERE UYGUN PROJELENDİRİLMEMİŞ BİNAYA RUHSAT VERİLMEYECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, engellilerle için yapılan düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle, engelli kardeşlerimize uygun düzenlenmemiş hiçbir binaya iskan verilmeyecek.“ açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek. Çevre ve İmar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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