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Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı

BAKAN PAKDEMİRLİ, TÜRKİYE’NİN YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜNÜ TANITTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mitingde “Gizli tuttuğumuz bir projemiz vardı. Bu coşkuyu görünce ben buradan göstereyim istedim“ diyerek yerli ve milli üretim olacak elektrikli traktörü ilk kez tanıttı.

Tarih : 27 Mart 2019, 08:20
Puan Ver : Bakan Pakdemirli, Türkiye’Nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı(8/10)4

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mitingde yerli ve milli üretim olacak elektrikli traktörü tanıttı. Bakan Pakdemirli traktör için “Bu traktör dünya da bir ilk. Yerli ve milli....

















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