Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mitingde “Gizli tuttuğumuz bir projemiz vardı. Bu coşkuyu görünce ben buradan göstereyim istedim“ diyerek yerli ve milli üretim olacak elektrikli traktörü ilk kez tanıttı.