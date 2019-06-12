Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı programda köylülerin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için destek verme kararı alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması'nda köylülere müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli, mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.

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